PANNEAU VIDÉO CHAUVET F6 STRIP IP

Pour permettre aux designers vidéo une totale liberté de création de formes les plus diverses, voici le panneau vidéo F6 Strip IP. D’une longueur de 1 m sur 34,5 mm de largeur, pour une profondeur de 68,2 mm, ce panneau peut être utilisé en extérieur (IP65) et propose un pitch de 6,9 mm. Compatible avec tous les modules Chauvet de la série F, il se contrôle au protocole Novastar. La détection des modules est automatique, et il est alors possible de simplement glisser les strips dans le design. Côté vidéo, l’écran dispose d’un contraste de 5000:1 et reproduit les gris sur une échelle de 15 bits. Il développe 5 500 nits, ce qui lui permet une utilisa-tion à la lumière du jour. ■