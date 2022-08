Panneaux muraux Audac WP2xx

Associant excellente acoustique et flexibilité nécessaire Cette famille de panneaux muraux universels élargit le nombre d’entrées et simplifie encore la mise en œuvre. La fabrication est de haute qualité, ils sont disponibles en noir ou blanc et leur esthétique s’accorde aux intérieurs modernes. Les formats d’entrées audio vont du Bluetooth au jack 3,5 et à l’XLR, avec contrôle possible des volumes par potentiomètre. ■