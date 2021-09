PANNEAUX MURAUX UNIVERSELS AUDAC

La série WP2+ se compose de panneaux muraux universels qui facilitent l’utilisation de nombreux appareils de la marque. Avec des câbles à paires torsadées Cat 5e ou supérieur, un son de haute qualité peut être acheminé jusqu’à 100 m entre le panneau mural et le haut-parleur, tandis que les transmissions de signaux restent insensibles aux interférences. La série se décline en quatre modèles, du WP205, destiné à l’AresS5A, aux WP210 et WP220, équipés d’un récepteur Bluetooth version 5.0. Le WP225 contient une entrée XLR et une entrée ligne en plus du récepteur Bluetooth. Les panneaux sont en verre trempé et finition noir ou blanc, compatibles avec fixations sMount pour murs pleins et creux. ■