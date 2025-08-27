Qu’il s’agisse d’allégements ou d’exonérations de cotisations, de nombreux dispositifs d’aide à l’embauche permettent d’alléger le coût du recrutement.

France Travail propose des aides à l’embauche de demandeurs d’emplois via le contrat unique d’insertion (CUI), qui associe formation et accompagnement.

Cette aide qui s’inscrit dans le cadre du « parcours emploi compétences », est déclinée en deux versions, l’une pour les employeurs du secteur marchand cotisant au régime d’assurance chômage, l’autre pour ceux d’autres secteurs. Elle est calculée en fonction d’un pourcentage du Smic par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de travail.

Côté Urssaf, la réduction générale des cotisations et contributions patronales, ancienne « réduction Fillon », permet à l’employeur de bénéficier d’un allégement des cotisations patronales pour les salaires n’excédant pas 1,6 fois le Smic brut.

Les aides financières pour l’embauche de travailleurs handicapés peuvent bénéficier aux entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 salariés car elles ont l’obligation d’employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion de. 6 % de leurs effectifs.

L’aide à l’embauche d’un apprenti apporte un soutien financier aux employeurs qui recrutent en contrat d’apprentissage. Versée uniquement la première année d’exécution du contrat, cette aide concerne tout contrat d’apprentissage conclu entre le 24 février 2025 et le 31 décembre 2025, préparant à tout diplôme ou titre professionnel jusqu’au niveau master. Par ailleurs si le recrutement concerne un apprenti reconnu travailleur handicapé, des d’aides spécifiques peuvent être allouées aux employeurs qui font ce choix.

Afin de lutter contre le chômage, les aides pour l’embauche dans certains périmètres telles que les zones de revitalisation rurales (ZRR), les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), les zones de restructuration de la défense (ZRD), les quartiers prioritaires de la ville (QPV), ou encore les bassins d’emploi à redynamiser (BER), concernent les entreprises implantées dans certains secteurs géographiques connaissant des difficultés socio-économiques.