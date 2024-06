Ce luminaire destiné au théâtre et au broadcast associe une technologie moderne à un design classique et constitue une excellente source de lumière d’ambiance, de débouchage et de wash pour les environnements nécessitant une qualité de couleur exceptionnelle.

Le KL PAR FC IP abrite un puissant moteur LED RVBMA de 360 W 6 000 K avec des ajustements CCT 16 bits possibles de 2 400 K à 8 500 K. Le système RVBMA permet une correspondance parfaite des couleurs avec d’autres appareils des gammes KL et Fuze d’Elation. Avec son IRC de 93, le KL intègre un réglage du décalage vert-magenta et une bibliothèque de gels virtuels, ainsi que la technologie ColourTune.