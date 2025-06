Le Parc Astérix recrute… et Prolive Formation entre en piste.

Les Gaulois ne font pas les choses à moitié : pour renforcer ses équipes techniques du spectacle, le Parc Astérix renouvelle sa confiance à Prolive Formation, organisme reconnu dans les métiers du spectacle vivant, pour mettre en œuvre une formation POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) sur un poste clé de la machinerie plateau.

🎓 Formation Machiniste Plateau

📅 Du 11 août au 12 septembre 2025

💼 Financement assuré par France Travail

📍 Détails et candidature : Offre 192WCPS

Conçue et dispensée par Prolive Formation, cette formation professionnalisante offre bien plus qu’une simple montée en compétence : elle prépare concrètement les futurs techniciens aux exigences des plateaux du parc, en intégrant toutes les habilitations réglementaires pour évoluer dans les secteurs du spectacle, des loisirs et de l’événementiel.

🎯 À la clé ? Une intégration progressive via des contrats d’intermittence, en fonction des besoins et des compétences acquises pendant la formation.

⚠️ Important : inscription obligatoire à France Travail pour pouvoir participer. 👉 Vous avez le goût de la scène, l’envie de rejoindre un univers immersif et de maîtriser les rouages techniques du spectacle ? Prolive Formation vous ouvre les coulisses de l’emploi.

Faites entendre votre profil, et entrez dans la lumière !