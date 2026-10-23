Les Ballets de Monte-Carlo utilisent désormais les projecteurs Elation Paragon pour leurs productions. 24 Paragon S, 28 Paragon M et 14 Paragon LT, complétés par huit Artiste Rembrandt sont utilisés, fournis par Dushow depuis décembre 2025. Les S sont notamment utilisés en latéral et en hauteur, les M pour la couverture et les contre-jours, tandis que les LT assurent les positions longue portée en face. Les trois modèles disposent notamment de couteaux, gobos et zoom, avec la technologie TruTone à IRC variable. Le faible niveau sonore des appareils constitue également un critère d’utilisation pour les séquences de ballet sans musique.