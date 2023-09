Sécurité et confort, solution deux-en-un signée TOA

Installé depuis 1897 dans le 16e arrondissement de Paris, le Parc des Princes existe sous son emprise actuelle – empiétant sur le boulevard périphérique – depuis 1972. D’une capacité de plus de 48 000 places, jusqu’à 55 000 avec une scène centrale, il est la propriété de la Ville de Paris et accueille de nombreux événements publics. Combinant confort et sécurité, le système de sonorisation installé a fait l’objet d’une refonte complète.

Initialement, le Parc des Princes en tant que tel et le bâtiment d’accueil étaient distincts l’un de l’autre. D’importants travaux entrepris à partir de 2014 ont permis de constituer un ensemble unique multipliant les possibilités en matière d’hospitalité, le tout dans une ambiance très VIP.

Sur le plan de la fréquentation, le Parc des Princes accueille une petite trentaine de matchs de foot de Ligue 1 par an, mais aussi de nombreux séminaires et événements organisés par la fondation du club résident ou pour ses sponsors, sans parler des visites du public français et international qui viennent découvrir le site où évolue leur équipe de cœur.

La genèse

Le projet de changement du système son débute en 2015 avec un appel d’offres. L’idée était de mettre à jour la solution tout en préservant les points d’accroche existant, et en respectant le cahier des charges défini par le bureau d’études Grandmougin Conseils, qui fixait des objectifs de SPL, de STI et contenait une base Ease de simulation.

Au rayon des contraintes, la nécessité de boucler le chantier entre la fin du championnat et le début de celui de la saison suivante, soit moins de deux mois en tout. Autant dire que la préparation du matériel en amont était un aspect clé de la réussite du projet.

Le projet TOA

La proposition TOA est articulée autour d’une architecture de baies décentralisées interconnectées par un anneau de fibre optique dédié sécurisé et certifié EN-54. Installées dans les différents locaux techniques répartis géographiquement sur le site et dont l’accès est sécurisé, les baies sont composées de matrices de huit entrées ou huit sorties avec DSP et d’amplificateurs quatre canaux à haut rendement.

Concernant la diffusion électroacoustique, une série de clusters est accrochée sous l’avancée en casquette du stade. Chaque cluster est composé de trois enceintes mediums-aigus 400 W 100 V certifiées EN-54-24 et d’un caisson de basses haut rendement, alimenté en basse impédance et destiné à compléter la bande passante. Il y a deux caissons de basses par canal d’amplificateur, ce qui conduit à une impédance équivalente d’environ 3 Ω. Les lignes sont tirées à partir des amplificateurs situés dans les locaux techniques dédiés répartis dans le parc. Les distances en jeu ont nécessité d’utiliser du câble aux conducteurs d’une section de 10 mm².

Pas question de modifier les points d’accroche dans la structure béton. Le bureau d’études TOA a donc imaginé un principe de serrurerie en sandwich permettant d’implanter les nouveaux clusters en exploitant les trappes existant dans le béton. L’implantation de l’ensemble des clusters sur site a été réalisée en trois jours.

Chaque cluster pèse autour de 350 kg et une serrurerie sur mesure a été réalisée pour venir s’intégrer à l’emplacement existant. On évite ainsi toute atteinte à la structure et on facilite les opérations de maintenance.

Le chantier

L’intervention sur site a duré un mois et demi. Lors de la phase de tirage des câbles, les équipes de l’intégrateur tech audio ont réuni environ 25 techniciens.

Côté TOA, un précâblage des baies avait été assuré en atelier et des tests complets réalisés. Quatre à cinq personnes étaient ensuite présentes sur place pour le déploiement du matériel et le raccordement à la câblerie.