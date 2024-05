Pour cette édition 2024, Paris Audio Vidéo Show s’agrandit ! Destiné aux musiciens, DJs, producteurs, prestataires, le salon de la haute-fidélité et du home-cinéma propose de l’animation, des démos, des shows, des conférences pour aborder des sujets modernes et actuels, et désormais tout un univers musical au sens large, qui regroupera les domaines liés à la musique et à la scène : instruments de musique, production musicale, sonorisation, éclairage, matériel DJ… L’événement mettra en valeur la musique, de sa création en studio au live sur scène, avec le matériel scénique adapté.

SONO Mag vous offre vos places ! Recevez vos invitations ! https://www.billetweb.fr/paris-audio-video-show-2024&quick=5693623