Début novembre, la Paris Games Week 2023, salon européen de référence pour l’industrie vidéoludique, a accueilli plus de 180 000 passionnés de jeux vidéo. Avec 142 exposants et près de 300 jeux à découvrir, l’événement a su rester fidèle à ses valeurs festives, familiales et inclusives, attirant des joueurs de tous âges et horizons.

Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir de nouveaux jeux ou encore de participer à des compétitions Esport comme sur le stand JBL. Un stand pour lequel Big Bang Audio a installé un kit JBL composé de deux SRX 906LA au sol, quatre SRX 906LA de chaque côté de la scène, quatre SRX 928S sous la scène, et d’un PRX 908 pour le retour de scène.