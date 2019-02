PARS SUR BATTERIE BOOMTONEDJ

BoomToneDJ vous propose des pars sur batterie accessibles, les EZ-BOX 4x15W. Ces projecteurs de quatre LEDs de 15 Watts RGBW 4in1 sur batterie embarquent un système émetteur/récepteur Wifi vous permettant de les disposer partout où vous le souhaitez et sans aucune contrainte. Pilotez-les à distance avec votre smartphone ou avec des modes de fonctionnement plus habituels : Auto, Audio, DMX512, Maître/Esclave, DMX sans fil ou avec sa télécommande infrarouge incluse. En option, son flight case sur mesure vous permettra de recharger simultanément jusqu’à six EZ-BOX sur le secteur. BoomToneDJ est distribué en France par MSC Distribution. ■