PARTENARIAT BOSCH/TVONE

Le développeur de distribution de signaux AV tvOne annonce un partenariat avec le fabricant Bosch. La collaboration se concentre sur la combinaison du routeur de commutation vidéo modulaire tvOne Coriomatrix et des systèmes de conférence Dicentis et CCS 1000 D. Les sys-tèmes Bosch se connectent au mélangeur vidéo tvOne via TCP/IP et contrôlent le mélangeur en utilisant le protocole de tvOne pour basculer automatiquement le flux vidéo de la personne qui parle vers des écrans ou des murs vidéo. Le routeur 4K Coriomatrix permet le mélange de sources AV et de diffusion. Il facilite aussi la transmission en continu de la vidéo du haut-parleur actif vers un écran de salle ou un système qui enregistre ou diffuse sur le Web les flux HD-SDI. ■