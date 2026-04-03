Fin 2025, le CFPTS et TSV ont signé une convention de partenariat, ouvrant la voie à une collaboration durable entre ces deux associations, aux valeurs communes. Portant principalement sur les certifications professionnelles et l’offre de formation, cette coopération s’inscrit également dans une volonté plus globale de professionnalisation et de reconnaissance des compétences techniques. C’est dès janvier 2026, avec la formation Technicien lumière de spectacle et d’événement, que démarre concrètement ce partenariat : une formation en alternance dispensée au CFPTS, avec à la clé une certification professionnelle de niveau 4, délivrée par TSV. D’autres projets, portant notamment sur la formation continue, sont déjà en réflexion.