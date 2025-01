En ce moment, pour l’achat d’un microphone ou interface audio Lewitt, recevez gratuitement iZotope RX 11 Elements : une boîte à outils intelligente de réduction du bruit et de réparation audio, destinée aux créateurs de contenu et aux musiciens ; et Native Instruments Melted Vibes : un instrument virtuel permettant de créer des mélodies, et cumulez les promotions en cours sur les microphones LCT 240 PRO, Ray, ou encore l’interface Connect.

Comment fonctionne l’opération ?

Achetez n’importe quel produit Lewitt chez votre revendeur préféré Enregistrez-le sur myLEWITT avant le 10 janvier 2025 Recevez gratuitement RX Elements et Melted Vibes (valeur de 149 €