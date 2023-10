Partenariats Naostage

Cet été, le réseau de Naostage s’est élargi et l’équipe a annoncé l’arrivée de nouveaux partenaires. Le K SYSTEM, système de tracking 3D 100% automatisé et sans balise est désormais disponible en location chez Spectaculaires où on pourra notamment le retrouver sur des scénographies immersives et interactives.

Il repart aussi en tournée ce mois de septembre avec l’équipe de Pan Pot sur la tournée du spectacle So Floyd. A l’international, le K SYSTEM a été choisi par le prestataire de service suisse Streaming Live qui tenait à être le premier partenaire helvète de Naostage. Ainsi qu’en Turquie chez Koala Productions comme élément central des spectacles et projets innovants dont ils ont le secret.