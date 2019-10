Participez au SATIS-SCREEN4ALL les 5 et 6 Novembre

‘Cette édition 2019 proposera un ensemble d’outils et de services dédiés au tournage, à la postproduction, à la diffusion et à la publication des contenus distribués sur tous les écrans mais présentera également les solutions de communication et d’intégration audiovisuelle. Ce rendez-vous représente aussi un vecteur d’accélération de business avec l’ambition de renforcer le réseau de tous ses participants et se veut être un lieu de découverte des nouveautés des solutions et produits image, son et IT.

Retrouvez également toutes les informations de l’édition 2019 du salon dans l’Apps mobile dédiée, telles que les détails des exposants, des conférences, les plans et informations pratiques, et accédez à la plateforme de Networking qui vous permettra de prendre rendez-vous avec les professionnels présents.

Pour vous inscrire et participer à l’événement, rendez-vous ici :

https://www.satis-expo.com/fr/ ■