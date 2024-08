La salle de jeux du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux (59), a remplacé ses machines à sous et sa sonorisation. ACS Sonorisation a utilisé la technologie DGRC des enceintes colonnes Active Audio Step-Array 180P et grâce aux caissons de basse iS110, le son est réparti dans toute la salle, évitant ainsi les réverbérations sur les murs éloignés et réduisant le bruit des machines à sous.