PASS CULTURE : 9 NOUVEAUX DÉPARTEMENTS EN EXPÉRIMENTATION

Avec neuf nouveaux départements, ce sont désormais 150 000 jeunes de 14 départements qui bénéficient du « pass Culture » : Bas-Rhin, Finistère, Hérault, SeineSaint-Denis, Guyane, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Ardennes, Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, Val-de-Marne et Vaucluse sont les heureux élus. Lancé de façon expérimentale en février 2019, ce pass a pour objectif de faciliter l’accès des jeunes à la culture, avec déjà plus de 16 000 réservations d’offres réalisées dans des domaines très divers, comme les livres (près de 6 000 commandes), les concerts et festivals de musique (plus de 2 600 réservations), la musique en ligne (plus de 1 700 réservations) ou les vidéos (plus de 1 500 réservations). Pour souscrire aux offres culturelles, accessibles dans la limite des 500 € de crédit non renouvelable alloués, il suffit à l’utilisateur d’activer son compte sur l’application numérique géolocalisée et de faires ses choix. Conditions pour bénéficier du pass Culture : être âgé de 18 ans au moment de l’activation du compte, être de nationalité française, ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider légalement et habituellement sur le territoire français depuis plus d’un an. ■

Pour savoir quelles sont les activités éligibles, rendez-vous sur le site internet.