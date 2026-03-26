Le pass Culture évolue en 2026 pour « élargir » l’accès des jeunes à la culture. Une réduction des enveloppes individuelles a ainsi été décidée pat un arrêté du 30 décembre 2025. Désormais, les jeunes de 17 ans bénéficient de 50 € par an au lieu de 100 € précédemment, ceux de 18 ans, de 150 € au lieu de 300 €, et pour les 15-16 ans, le pass Culture est tout simplement supprimé. Un bonus de 50 € est attribué aux jeunes majeurs en situation de handicap ou sur critères sociaux. Par ailleurs, la limite pour les offres en ligne passe à 50 €. Sont concernés : achats de musique, vidéos, jeux vidéo, livres audio, presse dématérialisée et conférences.

Les domaines « design/métiers d’art » et « culture scientifique, technique et industrielle » sont ajoutés aux offres éligibles. Les jeux d’évasion et loisirs non proposés par des acteurs culturels autorisés ne sont plus couverts. Les cartes de réduction restent financées si elles relèvent des domaines éligibles. Toute offre liée à une organisation politique ou religieuse reste exclue. Les domaines inclus demeurent musées, patrimoine, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, musique, instruments, livres, presse, jeux vidéo et arts créatifs.

L’application pass Culture, après expérimentation dans le Grand Est, est disponible à l’échelle nationale depuis le 15 janvier 2026, sans dotation de crédits, avec géolocalisation de l’offre culturelle. Cette application est gratuite sur smartphone et ordinateur. La création de compte est simplifiée via Educonnect pour les jeunes scolarisés, et de nouveaux acteurs publics locaux peuvent proposer des offres sur la plateforme.