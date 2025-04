Toujours dans le cadre de la loi de finances pour 2025, le Pass culture a évolué au 1er mars. Ainsi le montant de la part individuelle allouée aux jeunes, utilisable désormais durant 4 années à compter de leurs 17 ans, passe à 50 € contre 30€ auparavant pour les jeunes âgés de 17 ans et à 150 € contre 300€ pour les jeunes âgés de 18 ans.

Quant à la part allouée aux 15 et 16 ans qui disposaient respectivement d’une part individuelle de 20 € et 30 €, elle est supprimée. Il leur est proposé à la place de s’inscrire de manière anticipée sur la plateforme du pass Culture, d’y créer un compte afin de bénéficier d’offres gratuites et « se familiariser avec l’outil ». Pour les jeunes qui étaient âgés de 17 ans avant le 1er mars 2025, et qui ont déjà perçu les 30 € prévus précédemment, ils ne bénéficient pas du crédit de 50 €.

A l’inverse des jeunes âgés de 18 ans avant le 1er mars 2025 placés dans le même cas de figure : ils ne sont pas concernés par le changement. Pour les jeunes âgés de 18 ans, une bonification de 50 € pourra être allouée aux bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et/ou si, quand il est dans sa 17e année, le quotient familial de son responsable légal est inférieur à un certain seuil.