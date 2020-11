PASS CULTURE : LA SUITE ?

En phase de test dans 14 départements depuis 2019, le Pass Culture, d’un montant de 500 euros et réservé aux jeunes de 18 ans, devrait être déployé sur l’ensemble du territoire. Bien que critiqué par certains, car il bénéficierait aux plus aisés et n’inciterait pas suffisamment ses bénéficiaires à découvrir de nouvelles forme de culture, ce système a été doté de 20 millions d’euros supplémentaires pour 2021, preuve s’il en est que cette solution tient à cœur à la nouvelle ministre de la Culture. ■