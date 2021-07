PASS SANITAIRE, POUR QUELS ÉVÉNEMENTS ?

Depuis le 9 juin, et prévu jusqu’au 30 septembre 2021, un pass sanitaire a été instauré afin d’allier retour à une vie normale et réduction des risques de contamination. Celui-ci est exigé dès l’âge de 11 ans pour participer à des événements accueillant plus de 1 000 personnes là où les regroupements du public présentent encore des risques sanitaires. Sont concernés les grandes salles de spectacle, les événements sportifs ou culturels, festivals, foires, salons… Ce document – qui peut être numérique, dans « Mon carnet » de l’application TousAntiCovid, ou papier – contient l’une des trois preuves de non-contamination au Covid que sont l‘attestation de vaccination complète, un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures (pour l’accès aux grands événements) et de 72 heures maximum pour le contrôle sanitaire aux frontières et, enfin, le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins quinze jours et de moins de six mois. ■