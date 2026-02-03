L’atout numéro un pour prévenir mieux et agir plus vite

Institué par la loi Santé au travail de 2021,

le Passeport Prévention ambitionne de centraliser et valoriser l’ensemble des formations suivies par un salarié ou un demandeur d’emploi en matière de santé et de sécurité au travail. Conçu comme un véritable carnet numérique, il participe à la diffusion d’une culture de prévention plus solide et cohérente, au bénéfice des salariés comme des entreprises.

Depuis plusieurs années, la prévention des risques professionnels occupe une place grandissante dans les politiques publiques françaises. L’augmentation de certains accidents du travail, la transformation des environnements professionnels et la multiplication de risques émergents (psychosociaux, numériques, chimiques, organisationnels…) ont mis en lumière la nécessité d’un système plus lisible, centralisé et accessible. C’est dans ce contexte que s’inscrit le Passeport Prévention, outil pensé comme un maillon entre formation, employabilité et gestion des risques. L’objectif est double :

simplifier les démarches pour les professionnels tout en permettant aux employeurs d’identifier plus facilement les compétences préventives acquises par leurs salariés ou candidats.

Définition et objectifs : le Passeport Prévention, un outil prévu par la réforme de la santé au travail

Le Passeport Prévention découle directement de la loi du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail ».

Cette réforme visait à repositionner la prévention au cœur du dialogue social, en complément des dispositifs existants (DUERP, formation obligatoire, suivi médical renforcé, etc.).

L’idée qui a présidé à la création du passeport était simple :

mettre fin à la dispersion des attestations, certificats et habilitations, souvent détenus sous forme de documents papier, difficilement vérifiables ou parfois perdus. Avec un espace numérique unique, chaque actif dispose désormais d’un carnet de bord électronique recensant ses compétences en prévention.

Un fonctionnement au service du parcours professionnel

Le Passeport Prévention fonctionne via une plateforme qui centralise les formations suivies dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la prévention des risques. On y retrouve notamment les attestations de formation incendie ou évacuation, les habilitations électriques et celles spécifiques à certains secteurs (BTP, industrie, logistique…), les certificats liés aux risques chimiques, les formations gestes et postures et celle de sauveteur secouriste du travail (SST). Ces informations sont renseignées soit par l’organisme de formation, soit par l’employeur, soit par l’actif lui-même lorsqu’il souhaite compléter son parcours. Le passeport sert alors de preuve numérique, toujours disponible, d’un niveau de prévention maîtrisé.