L’article L. 4141-5 du Code du travail, en vigueur depuis août 2021, prévoit la création d’un Passeport de Prévention numérique. Techniciens, régisseurs, intermittents, employeurs : vos habilitations sécurité (hauteur, électricité, accroche levage, CACES…) seront bientôt centralisées dans ce dispositif. L’objectif est de fiabiliser les compétences, éviter les doublons, stocker vos attestations, simplifier les contrôles et valoriser les savoir-faire. Les cursus Ubitech Formation sont déjà prêts à être intégrés à ce fichier numérique. Traçabilité directe, transmission sécurisée… un vrai gain de temps pour les professionnels du terrain.