Ecler propose la série BOB, des boîtiers Dante conçus pour simplifier l’intégration audio dans les installations professionnelles. Ces break out boxes compactes, alimentées en PoE, permettent une connexion directe des équipements audio à un réseau Dante, sans complexité. Les modèles BOB-22 et BOB-04 assurent une conversion fluide entre signaux audio analogiques et Dante, compatibles avec divers appareils et les amplificateurs Aura et Hada d’Ecler. Deux unités peuvent également être couplées pour répondre à des besoins spécifiques ou étendre les capacités du réseau audio. Une solution efficace et discrète pour les intégrateurs AV.