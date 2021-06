PASSION4VANS, VIRTUEL MAIS ÉCLAIRÉ PAR CHAUVET

Prévu en janvier, le Brussels Motor Show a dû s’adapter pour proposer une solution virtuelle à ses visiteurs. Ainsi est né Passion4Vans, un canal en ligne dédié aux amoureux des vans de tous types et diffusé sur la chaîne câblée Kanaal Z. Des exemplaires de multiples marques ont ainsi été présentés sur un plateau dans une production assurée par Transport Media. Le design lumière et vidéo a été assuré par SSLRent et inclut une collection de luminaires Chauvet Professional Maverick et Rogue. Chaque marque avait choisi les couleurs qu’elle souhaitait pour éclairer ses produits, ce qui donne des tableaux très personnels répondant aux identités visuelles des fabricants. ■