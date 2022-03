Patrimoine Nagra

Pour célébrer ses 70 ans, le fabricant suisse d’enregistreurs portables propose une platine vinyle. Les premiers enregistreurs Nagra partagent une racine commune avec les platines. Le Nagra I et le Nagra II utilisaient en effet un mécanisme de remontage à ressort Thorens pour faire tourner les bobines et le cabestan. Créée par les équipes de designers et d’ingénieurs de la marque, la platine vinyle Reference Anniversary est un produit analogique régi par les lois immuables de la physique et mécanique, très semblable aux légendaires enregistreurs à bobines Nagra. En tant que tel, il n’est pas soumis à la constante évolution du domaine numérique. À l’instar d’une belle montre, la platine fera partie du patrimoine à transmettre de génération en génération. ■