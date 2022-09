Pavés lumineux à batterie Prolights

L’EclNanoPanel TWC devient le plus petit membre de la gamme EclPanel. Le luminaire est doté d’une source RVB + BC de 30 W, produisant 1 800 lumens, des couleurs riches, des tons blancs de haute qualité, une correspondance de gel de couleur et des effets de pixel intégrés. L’EclNanoPanel TWC est calibré Spektra et dispose de trois encodeurs de précision, avec plusieurs modes de contrôle autonomes. L’EclNanoPanel TWC inclut une batterie longue durée, avec des options d’autonomie sélectionnables, de deux heures à plein flux jusqu’à une durée de fonctionnement supérieure à 18 heures. Le luminaire se recharge avec un connecteur USB-C en moins de trois heures. ■