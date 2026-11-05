Paris fait son show, avec SONO Mag

Le PAVS se déroule au Palais des Congrès de la porte Maillot, à Paris. Il est lié au succès du Festival Son & Image, auquel il a succédé en 2018. Plus important événement consacré à la haute-fidélité et au home-cinéma en France, il jumelle deux univers, répartis sur deux étages du centre des congrès. La Hi-Fi et l’image au troisième étage, les univers DJ, studio, lumière et sonorisation au deuxième.

Occupant 16 000 m2 du Palais des Congrès, Paris Audio Vidéo Show est un lieu privilégié de rencontres entre les fabricants et les utilisateurs du matériel audio, vidéo, lumière et sono. Les deux jours du week-end sont ouvert à tous les publics, et le lundi est réservé aux professionnels de l’audiovisuel, dans une ambiance plus calme et propice aux échanges qualifiés. Cette année, les 130 exposants du PAVS, représentant plus de 500 marques, ont accueilli plus de 33 000 visiteurs, qui ont aussi profité de concerts gratuits, de conférences, d’ateliers d’initiation à la musique, de présentations de produits en exclusivité et de multiples animations rythmant le déroulement de l’événement.

L’Amphi SONO Mag, 2e édition

Comme nul n’est mieux servi que par soi-même, parlons un instant de l’une des attractions qui n’a pas désempli dès sa première édition en 2025, à savoir l’Amphi SONO Mag.

L’idée paraît toute simple. Et pourtant, il n’existe aucun autre événement en France où la proposition est disponible, à savoir la possibilité d’une écoute comparative, et radicalement équitable, de multiples systèmes de sonorisation.

Installé dans la majestueuse salle Maillot, d’une surface de plus de 300 m2, l’Amphi SONO Mag réunit en effet 29 systèmes allant des colonnes polyvalentes aux solutions de sonorisation de haute puissance. Traitée acoustiquement pour offrir un comportement neutre, dénuée de modes propres, d’échos et de réverbération gênante, la salle Maillot permet de proposer des conditions de comparaison uniques. Conçues en s’adossant sur l’expérience reconnue de l’équipe de SONO Mag en termes d’évaluation des systèmes de diffusion, les procédures de mise en œuvre, de calibration et d’écoute sont rigoureuses. Et c’est très apprécié par les marques présentes : les créneaux ont tous été réservés et il a fallu refuser des demandes. Cette année, la mise en lumière était assurée par l’équipe du fabricant Starway, que nous tenons à remercier ici.