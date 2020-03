Classées IP68 et extrêmement robustes, ces valisettes compactes, disponibles en trois formats, se destinent à la protection des éléments les plus divers : téléphones, GPS, outils… Elles se distinguent des autres modèles Peli par leurs rubans de protection externes en caoutchouc, leurs multiples points d’attache et leur modularité interne. ■