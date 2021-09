PÉRIPHÉRIQUES D’INSTALLATION CHEZ ALLEN & HEATH

La famille installation du fabricant s’étend, avec deux boîtiers de connexion au format Dante. Le DT20 propose deux entrées micro/ligne sur embase combo, le DT02 deux lignes en XLR et le DT22 deux entrées et deux sorties sur connecteurs Phoenix. Par ailleurs, la matrice audio AHM-64 bénéficie désormais d’un module d’élimination d’écho, de gain automatique et de réduction de bruit ambiant actif sur 12 canaux. Enfin, les panneaux de contrôle tactiles CC-7’’ et CC-10’’ assurent la commande à distance murale les AMH-64, dLive et Avantis. Alimentés en PoE et dotés de préconfigurations, leur design élégant les destine à tous types de lieux. ■