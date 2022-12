Peut-on bénéficier d’un contrat d’épargne retraite sans le savoir ?

Un nouveau service « Mes contrats épargne retraite » disponible sur le portail Info-retraite.fr, a ouvert début juillet 2022. Il permet de vérifier si vous êtes titulaire d’un produit d’épargne de retraite supplémentaire individuel ou collectif tel que Perco, Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ». Il est en effet possible qu’un de vos employeurs ait souscrit un contrat d’épargne retraite sans que vous le sachiez. Si tel est le cas, seuls les contrats non soldés sont indiqués. Vous trouverez les noms des organismes qui les gèrent et des entreprises qui l’ont ouvert pour votre compte.

Afin de faire valoir vos droits ou obtenir des informations, il vous faudra contacter cet organisme gestionnaire. Attention : ce n’est pas parce que vous ne trouvez pas de produit d’épargne retraite qu’il n’en existe pas un à votre nom. En effet, la base de données du service « Mes contrats épargne retraite » est en cours d’alimentation, plus de 11 millions de contrats de retraite supplémentaires ayant déjà identifiés. Il est en effet possible que l’information n’ait pas encore été transmise ou qu’une erreur soit survenue. Revenez vérifier ultérieurement sur le service ou contactez l’organisme de gestion de retraite supplémentaire auprès duquel vous pensez avoir enregistré des droits.

Ce serait dommage de venir grossir les rangs des assurés bénéficiaires qui n’ont pas encore réclamé le paiement de leurs droits, évalués par la Cour des comptes, à près de 13 milliards d’euros disponibles. ■