PFL Event éclaire l’Axone

L’Empire Fight 2 2021 a rassemblé deux championnats du monde et des combats de boxeurs nationaux et internationaux. Pour l’occasion, l’Axone de Montbéliard a été transformé par PFL Events, qui a utilisé un kit Starway parmi lesquels 16 Lusso, 16 Dino, 16 Aperta et 16 Servo Color 4K, tandis que la diffusion vidéo jouait sur des écrans LED composés de 250 dalles StarPanel. ■