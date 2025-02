PFL Events annonce « La Grande Braderie », qui se déroulera du 3 au 9 mars, de 9h à 18h non-stop, au 85 Grande Rue à Bavans.

Un événement destiné aux passionnés et aux professionnels de sonorisation, d’éclairage et de vidéo : pendant une semaine entière, PFL Events ouvre ses portes pour offrir à ses clients et au grand public l’opportunité de découvrir et d’acquérir du matériel de sonorisation, d’éclairage et de vidéo à des prix attractifs. Les visiteurs découvriront une large gamme de produits neufs et d’occasion.

Au programme : des offres spéciales, des échanges avec l’équipe de PFL Events, et des rencontres avec d’autres passionnés dans une ambiance conviviale.

PFL Events, actif depuis 2019, est spécialisé dans l’accompagnement technique des événements, en mettant ses compétences au service de ses clients.