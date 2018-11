PHIL MYERS : UN MR IP POUR LAWO

Phil Myers rejoint Lawo en tant que directeur principal de la division IP. Il coordonnera le portfolio des produits IP et leur développement technologique au sein de la firme allemande. Myers a précédemment occupé le poste de chef de produit IP pour SAM (Snell Advanced Media) et Grass Valley, une marque Belden. De plus, Myers a occupé des postes de chef de produit technique chez Pinnacle Systems Inc. (qui fait maintenant partie d’Avid Technology), Sony et CVP. Sa nomination intervient à un moment crucial pour le secteur de la radiodiffusion – fabricants et clients – en adoptant les technologies IP avec tous les avantages qu’elles offrent en termes de qualité, d’efficacité, de production et de distribution de contenus cross-média. ■