PHONIC SAFARI 3000

Comme son nom l’indique, la Safari 3000 de Phonic semble conçue pour résister à une utilisation tout terrain. Sa caisse en polymère aux formes arrondies et la qualité de la poignée de son trolley participent pleinement à ce sentiment d’être en possession d’une enceinte solide. La face avant laisse apparaître derrière une grille métallique le haut-parleur de 10”. Le haut du spectre fait appel à un moteur 1” avec membrane en titane. Un large pavillon occupe la partie supérieure de la face avant. A l’arrière, un mélangeur trois voies offre deux entrées microphone sur prise combo XLR/jack et une entrée ligne sur RCA et jack 3,5 mm. Le Voice priority commutable affecte les deux entrées microphones filaire et le HF. Il en est de même pour la fonction écho, dont le niveau est réglable. Au chapitre des réglages par potentiomètre, citons ceux du niveau master et de celui intitulé EQ. Ce dernier modifie le ratio grave/aigu. Les modules enfichables fournis ou optionnels sont équipés de leur propre potentiomètre de réglage de niveau.

En sortie, une prise au standard RCA permet de relier un enregistreur externe et une prise speakon d’attaquer une enceinte passive. Phonic propose en option une version passive de cette Safari. Un commutateur sérigraphié « wireless pairing » devrait permettre la synchronisation de la liaison Bluetooth. Après plusieurs tests, il est apparu que ce commutateur a pour vocation de couper le signal audio reçu en Bluetooth. L’état de charge de la batterie est indiqué par quatre LEDs. Cette enceinte peut être alimentée par une source extérieure en courant continu de 24 à 32 V. Deux modules sont en place dans notre Safari 3000. Un premier, lecteur enregistreur de clé USB, qui peut être remplacé par un lecteur de CD. Un deuxième, récepteur HF du microphone main. Un autre slot permet d’installer un récepteur optionnel pour une liaison HF de type serre-tête. Aucune antenne extérieure, cela évite de les oublier, voire de les casser. Un espace bien protégé, à l’arrière de l’enceinte, est prévu pour ranger le microphone main.