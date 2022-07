PikiP Solar Speakers

Julien Feuillet ne s’est pas improvisé du jour au lendemain spécialiste de l’énergie. Ingénieur de formation, il a œuvré pendant une dizaine d’années dans des groupes de BTP sur des projets d’implantation de panneaux solaires.

Lors d’un voyage en Colombie, il découvre les picós, ces sound systems mobiles colorés qui font vibrer les fêtes populaires appelées verbanas. On en trouve jusque dans les villages les plus reculés du pays, où on ne dispose d’électricité que quelques heures par jour. L’idée germe alors chez Julien d’associer production d’énergie, autonomie et diffusion sonore.

L’énergie, c’est son domaine, et pour la dimension électroacoustique, il se rapproche de la Maison du haut-parleur à Paris. Il échange avec David Rousseau, particulièrement sur l’aspect rendement.

Le fil des discussions se focalise vite sur l’enceinte Altec Lansing VOTT, datant des années 1940. Ce système destiné aux cinémas et spectacle est en effet capable de délivrer une pression acoustique considérable à partir d’une amplification réduite. Le Graal de Julien.

Car son but n’est pas d’alimenter en solaire et sur batteries des systèmes de sonorisation traditionnels, qui demandent des ressources énergétiques énormes, mais bien d’optimiser toute la chaîne pour réduire au maximum l’énergie consommée, sans faire de compromis ni sur la qualité, ni sur le SPL disponible.

Altec Lansing VOTT, championne du rendement

Avec L’Altec VOTT, 50 W suffisent pour sonoriser plusieurs centaines de personnes. Julien décide de transposer le concept au monde moderne. Première étape, se procurer des enceintes Altec VOTT. C’est chose faite dans un ancien cinéma de Boulogne-sur-Mer avant qu’elles ne partent à la destruction. Vient la phase de mesures, puis d’expérimentation. La démarche montre la viabilité de l’idée. Un rapprochement avec l’université d’acoustique du Mans permet de proposer des sujets d’étude aux élèves de master, dont la caractérisation de la VOTT par le passage en chambre anéchoïque. Arrive ensuite le développement de la première enceinte signée PikiP, équipée de deux 15’’ montés sur pavillon court en charge avant associé à un important bass-reflex en charge arrière, une solution directement dérivée de la VOTT et baptisée VOS pour « Voice Of Sun », la voix du soleil. Nous sommes en 2016. Ancien étudiant du Mans, Émile Blanc est alors embauché. En 2019, le premier PickiP Booth voit le jour et quitte immédiatement l’atelier pour Ibiza, où il a été vendu avant même d’être finalisé.

Depuis, les solutions PikiP Booth ont été déployées sur de nombreux festivals comme les Vieilles Charrues, We Love Green, le Cabaret Vert… mais aussi divers événements institutionnels et associatifs.

Julien est aujourd’hui entouré de diverses compétences complémentaires aux siennes. Maatea Stabile en tant qu’associée chargée de développement et de la communication, Hugo Duval comme responsable commercial et marketing, et Solal Bouchet pour la R&D en ingénierie électroacoustique.

Titulaire d’un BTS audiovisuel option son, Solal s’imaginait devenir opérateur du son dans le cinéma, mais la découverte de l’univers de l’électroacoustique l’incite à poursuivre ses études à Montpellier par une licence pro dans le domaine, avec un stage chez APG, avant de conclure par le master d’électroacoustique international du Mans et un stage chez Focal. Suivra une expérience de plus de trois ans au Pays de Galles chez Tymphany, développeur et fabricant de haut-parleurs pour plusieurs marques audio professionnelles majeures, avant de rejoindre en 2021 l’équipe PikiP à Marseille.

D’autres talents interviennent aussi sur les projets en fonction des besoins, comme par exemple pour le design produit, réalisé par Antoine Lesur.