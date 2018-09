PILOTE FILMS DISTRIBUTEUR DES CONVERTISSEURS AVIO

Audinate, concepteur du protocole Audio sur IP Dante et du software de gestion de réseau Dante Domain Manager, complète aujourd’hui son offre produits en proposant une gamme de convertisseurs hardware permettant d’utiliser facilement et à moindre coût des équipements audio traditionnels avec n’importe quel système Dante. Baptisés Dante AVIO, ces convertisseurs sont qualitatifs, robustes, compacts et disponibles chez Pilote Films avec trois types d’I/O audio : analogique, AES3 et USB.