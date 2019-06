PILOTE FILMS ÉTEND SON OFFRE PRODUITS AVEC NIXER AUDIO PRO

Les unités Nixer PD/RD Dante sont désormais disponibles chez Pilote Films. Elles permettent de surveiller jusqu’à 64 canaux Dante à 48 kHz (32 canaux à 96 kHz) et sont dotées de deux haut-parleurs intégrés en façade et d’une prise casque avec réglage de volume indépendants (mémorisation du dernier réglage utilisé pour chacune des sorties). Les sorties ligne symétriques et AES peuvent être configurées pour suivre les réglages de volume et paramétrées de manière indépendante avec des commandes de trim individuelles. Des entrées supplémentaires sont disponibles et peuvent être routées vers un canal de sortie Dante. Les unités sont commandées via un grand écran LCD tactile capacitif couleur. ■