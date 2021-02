PIONEER DJ DJM-V10-LF

Certains DJs n’utilisent jamais le crossfader, préférant les faders de voie pour avoir plus de contrôle. La table de mixage DJM-V10-LF n’en possède pas pour permettre aux faders de 60 mm de descendre encore plus loin, offrant ainsi plus de marge de mouvement sur le contrôle de volume de la source audio de chaque voie. Un réglage de courbe de fader a été ajouté, et les faders ont été lestés pour augmenter leur potentiel. Toutes les autres fonctions et caractéristiques de la DJM-V10-LF sont les mêmes que sur la DJM-V10. Cet appareil Hardware Unlock pour rekordbox permet d’utiliser gratuitement les fonctions de performance DJ avec une mise à jour du logiciel. ■