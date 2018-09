Exposées pour la première fois au PL&S, deux enceintes de grande puissance chez Pioneer Pro Audio : les XY-3B et XY-2. La XY-3B est un modèle trois voies s’utilisant en biamplification : elle intègre deux boomers 12’’ chargés par une chambre hybride, un médium de 8’’ et un tweeter à chambre de compression 1’’ fixés sur un double pavillon moulé (50°H x 35°V), avec une pièce de phase de forme caractéristique, plaquée or. Le fabricant annonce un niveau maxi de 139 dB SPL crête pour la partie graves, 136 dB SPL pour la partie médium-aigu. La XY-2 est tout simplement le module médium-aigu de la XY-3B, logé dans son propre coffret. ■