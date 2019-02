l’initiative de ce projet, l’entrepreneur Jérôme Descamps. Cet authentique Chtimi toujours à l’affût de concepts innovants découvre voici quelques années, à Montpellier, le Pirates Paradise, qui y est implanté depuis 2008.

Il a rejoint l’aventure pour décliner le concept dans sa région et ne cache pas son ambition d’implantations futures, en France et à l’étranger. Ouvert en septembre 2018, le Pirates Paradise compte 80 salariés et 500 places assises. La fréquentation est optimale durant les vacances scolaires et les week-ends, soit 180 jours par an. Pour les autres dates, Jérôme compte développer les événements d’entreprise, séminaires ou anniversaires.

SONO Mag : Pourquoi vos clients apprécient-ils ce lieu ?

Jérôme Descamps : Notre établissement est à mi-chemin entre le restaurant, le cabaret et le parc d’attractions. Plus qu’un repas, nous leur offrons un temps de dépaysement total. On vient ici principalement en famille ou en petit groupe, des amis ou collègues de travail, par exemple.

Sono : Comment avez-vous constitué l’équipe ayant réalisé l’établissement ?

J. D. : Je n’ai pas de connaissances techniques, mais je sais exactement ce que j’attends en termes d’expérience client. La qualité du son et de la lumière sont pour moi essentiels. J’ai rencontré plusieurs professionnels et choisi celui qui avait le mieux compris le concept, qui était capable de retranscrire techniquement ce que j’exprimais sur un plan marketing. Mon choix s’est porté sur Public Address.