PIX : L’OUTIL D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Cette plateforme en ligne ouverte à tout type de public – élèves, étudiants, professionnels, demandeurs d’emploi, retraités, réfractaires au numérique… – est un groupement d’intérêt public, créé en avril 2017.

Les objectifs sont de permettre à chacun d’évaluer et de développer ses compétences numériques et de s’informer dans cinq grands domaines : informations et données (recherche et veille d’information, gestion et traitement des données), communication et collaboration (utilisation d’une messagerie électronique, instantanée ou via un système de visioconférence, partage et publication de contenus, usage de plateforme de travail collaboratif, maîtrise de son identité numérique), création de contenus (compétences bureautiques et compétences de programmation), protection et sécurité (sécurisation des équipements, protection des données personnelles et vie privée, risques générés par le numérique sur la santé, le bien-être et l’environnement) et, enfin, environnement numérique (résolution de problèmes techniques, installation et configuration de matériel).

Chacun peut créer un compte et accéder gratuitement aux tests et questions, mais aussi évaluer ses compétences et obtenir les certifications numériques reconnues par l’Etat et le monde professionnel, dont celles exigées des élèves de troisième et de terminale, qui remplacent le B2i et le C2i niveau 1.

Ainsi, cette plateforme sera généralisée dès la rentrée scolaire à tous les collèges et lycées de France, 100 % des établissements devant être couverts d’ici à l’année scolaire 2020-2021. ■