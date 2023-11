PixelHue, une société de solutions AVPro créée par NovaStar en 2018, propose une gamme de produits diversifiée comprenant des mélangeurs, des processeurs vidéo, des contrôleurs et des serveurs multimédia.

PixelHue collabore avec les leaders de l’industrie du monde entier en investissant dans la recherche et le développement. Ses équipements promettent des expériences visuelles en haute définition, fluides et à faible latence, avec une gamme complète de produits répondant à diverses applications AV Pro et offrant une solution unifiée.

En 2023, la marque a lancé une série de matériel haut de gamme destinée à la location, comprenant le switcher Q8, la console de la série U5 et les switchers de la série P, ainsi qu’une mise à jour de son logiciel PixelFlow. Ces références disposent de puissantes capacités de traitement, intégrant des technologies telles que le NDI, Dante, des sous-cartes 8K et le SMPTE2110. Cette nouvelle gamme a été exploitée sur des centaines d’événements mondiaux, notamment des réunions d’entreprise à Amsterdam, des compétitions sportives aux États-Unis et la fête nationale de Malaisie en 2023. Mais également la gestion de quatre réunions d’entreprise consécutives à Washington DC et d’événements en Arabie saoudite, en Indonésie et au sommet SEAN.

Faisant partie de NovaStar, PixelHue fournit des solutions audiovisuelles complètes allant du contrôle d’affichage des LEDs aux serveurs multimédia, mélangeurs et consoles. Son engagement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies répond à des solutions flexibles. Enfin, la marque propose des solutions audiovisuelles le plus rentable possible.