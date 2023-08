PixMob étend ses activitésen France et en Europe

PixMob crée des bracelets LED qui permettent au public d’interagir, donnant ainsi une nouvelle dimension aux spectacles et événements. Plus de 2 000 spectacles ont déjà bénéficié de cette expérience au cours des 12 dernières années. L’entreprise a collaboré avec des événements majeurs tels que le Super Bowl, les Jeux olympiques, l’Eurovision, les cérémonies de F1, ainsi que des stars renommées telles que Coldplay, Lady Gaga, Taylor Swift et Bad Bunny.

Dans le but de faciliter l’accès à ses produits sur les marchés européens, la société vient d’ouvrir un bureau en Belgique et a nommé Ysabel Vangrudenberg à la direction de ses activités européennes.