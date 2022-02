Plafonniers Yamaha VC

De faible épaisseur, la série VC est conçue pour offrir une reproduction musicale de haute qualité avec un bon rapport performances-coût exceptionnel. La gamme comprend six modèles. Le VC8, avec un woofer de 8’’ et un tweeter de 1’’, le VC6 (woofer de 6,5’’, tweeter de 0,8’’) et le VC4 (woofer de 4’’, tweeter de 0,8’’). Ces modèles comprennent un couvercle arrière qui protège le haut-parleur et les circuits de la poussière et de l’humidité. Les modèles sont disponibles en finition noire ou blanche, et les grilles fournies peuvent également être peintes dans n’importe quelle couleur pour correspondre à la décoration intérieure. Des connexions pour les systèmes audio à haute et basse impédance sont fournies.■