PLAN JEUNES POUR L’EMPLOI

Afin de tenter de pallier les conséquences de la crise sa-nitaire, qui touche particulièrement l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle, un plan « 1 jeune, 1 solution », à destination des 16-25 ans et annoncé en juillet par le ministère du Travail, a été mis en place de façon concertée entre les partenaires sociaux, les entreprises et les service public de l’emploi, de l’Etat, les associations de jeunes et d’apprentis. Trois axes sont prévus. En premier, il s’agit de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle.

Ainsi, pour tout recrutement de jeunes de moins de 26 ans en CDI ou CDD, des compensations de charges à hau-teur de 4 000 euros sont versées à l’entreprise, pour le recrutement d’alternants. Le montant de ces aides est de 5 000 à 8 000 euros et, pour que les jeunes aient envie de s’engager, des missions de service civique supplémentaires sont prévues. Second volet : orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les mé-tiers d’avenir, avec de nouvelles formations qualifiantes pour les non-qualifiés concernant les secteurs de la santé, du numérique. Des places supplémentaires pour poursuivre des études supérieures sont également ouvertes dès cette rentrée.

Dernier axe : accompagner des jeunes éloignés de l’emploi avec la construction de 300 000 parcours d’insertion sur mesure, en renfor–çant les dispositifs existants. Pour les jeunes, des aides financières sont proposées : ticket de restauration universitaire à 1 euro, gel des droits d’inscription universitaires pour 2020, renforcement des prêts-études garantis par l’Etat, revalorisation des barèmes des rémunérations des jeunes stagiaires ou encore augmentation des dotations pour les jeunes en difficulté.■