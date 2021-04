PLAN JEUNES : PROLON-GATION DE L’AIDE À L’EMBAUCHE

Initialement prévue jusqu’au 31 janvier 2021, la compensation de charges de 4 000 € pour les entreprises recrutant un jeune de moins de 26 ans dans le cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solution » vient d’être prolongée de deux mois. Destiné à accompagner les 16-25 ans dans la construction de leur avenir, ce plan s’établit sur trois axes : faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, grâce à cette compensation de charges et à l’aide exceptionnelle de 5 000 € pour le recrutement d’un alternant ; orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir avec de nouvelles formations qualifiantes, notamment dans le secteur du soin et de la santé, du numérique pour les jeunes non-qualifiés ou des places supplémentaires vers des études supérieures, des CAP et BTS ; et, enfin, accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en construisant 300 000 parcours d’insertion sur mesure. Par ailleurs, des dispositifs de soutien ont été mis en place pour aider pour les étudiants en difficulté face à la crise sanitaire : ticket de resto U à 1 €, gel des droits d’inscription universitaires pour 2020, renforcement des prêts étudiants garantis par l’Etat, revalorisation des barèmes de rémunérations des stagiaires, augmentation des dotations pour les jeunes en difficulté. ■