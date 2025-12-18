Avec EclerPLEX, Ecler lance un écosystème innovant combinant matériel et logiciel pour la gestion complète des systèmes audio et vidéo. Plus qu’une évolution d’EclerNet, cette plateforme permet de programmer, contrôler et intégrer aussi bien les équipements Ecler que des solutions tierces, avec une architecture flexible et évolutive. Basé sur un host central qui orchestre DSP, utilisateurs, presets et événements, EclerPLEX propose un contrôle intuitif via navigateur, une intégration transparente avec EclerCLOUD, et des fonctionnalités avancées comme l’automix, l’AEC ou le script. Une solution pensée pour l’hôtellerie, les commerces, les lieux de loisirs ou les espaces événementiels.