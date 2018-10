PLAYLIST // DJ GETDOWN

DJ SHADOW – « NOBODY SPEAK » (MASS APPEAL) UN MORCEAU DE 2016 QUI REFAIT SURFACE EN 2018, AVEC UN CLIP COMPLÈTEMENT FOU QUI FAIT PARTIR UNE RÉUNION DE L’ONU EN GROS CLASH ENTRE DEUX POLITIQUES ! LA PROD SIGNÉE DJ SHADOW EST ULTRA OLD SCHOOL AVEC UN STYLE BOOM BAP. IL Y A UN PETIT CÔTÉ WESTERN DANS LA GUITARE TRÈS ORIGINALE ET LES RAPPEURS DE RUN THE JEWELS S’EN DONNENT À CŒUR JOIE AVEC UN FLOW QUI RESSEMBLE PRESQUE À DU FREESTYLE (TRADUCTION : IMPROVISATION).

LIL PUMP – « GUCCI GANG » (WARNER) ENCORE UN EXTRA-TERRESTRE DE LA SCÈNE NEW SCHOOL HIP HOP : LIL PUMP, ILLUSTRE INCONNU, ARRIVE AVEC UN MORCEAU INTITULÉ « GUCCI GANG » (VOUS AVEZ COMPRIS LE TITRE). IL RÉPÈTE À PEU PRÈS QUATREVINGT-HUIT FOIS CES MOTS EN DEUX MINUTES, LA MUSIQUE DE FOND EST ULTRA SIMPLE ET ELLE RESTE EN TÊTE. UN HIT NUMÉRO 1 AUX US, ET DANS LE TOP 5 À TRAVERS TOUTE L’EUROPE, VOIRE MÊME LE MONDE. SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE ÉTÉ TOUCHÉ PAR LA VAGUE GUCCI GANG, PROTÉGEZ-VOUS, CA VA TROTTER AU FOND DE VOTRE TÊTE.